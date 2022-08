Golf: Le cut se dessine à l’Omega European Masters

Ils ont frappé fort d’entrée. Le Sud-Africain Thristan Lawrence et l’Espagnol Alejandro Canizares (-8) sont en tête du classement après le premier tour de l’Omega European Masters de Crans-Montana jeudi. Après eux, Matt Wallace, Louis de Jager, Eduardo de la Riva et Scott Jamieson (-6) ont aussi très bien débuté leur tournoi. Le tenant du titre, le Danois Rasmus Hojgaard, s’en est bien sorti avec un carte de 65 au terme de la journée de compétition.

Sturdza en retrait

Le Genevois Maximilien Sturdza (-1) pointe un peu plus loin dans le classement. «J’étais nerveux au départ, il y avait un peu de monde qui me suivait, a confié le golfeur au terme de son premier tournoi sur le Tour. J’ai bien réussi à me mettre dans ma bulle et j’ai su profiter du moment présent.» Il a réalisé le même score que Benjamin Rusch (Thurgovie). Jeremy Freiburghaus a terminé son parcours à un coup au-dessus du par. Le Grison est pratiquement assuré d’évoluer sur le circuit européen la saison prochaine, tandis que Benjamin Rusch doit encore gagner des points pour s’y hisser.