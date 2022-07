Japon : Le cyberharcèlement est désormais passible d’un an de prison

La lutte contre le cyberharcèlement au Japon a été renforcée, après le suicide d'une vedette de télé-réalité qui avait été harcelée en ligne.

Les personnes jugées coupables de cyberharcèlement au Japon encourront désormais une peine de prison d’un an maximum, après l’entrée en vigueur, jeudi, de nouvelles règles, renforcées à la suite du suicide d’une vedette de la télé-réalité qui avait été harcelée en ligne.

Peines alourdies

La révision du code pénal, qui fait suite à une campagne menée par la mère de Hana Kimura, prévoit désormais des amendes de 300'000 yen (environ 2000 francs) maximum et des peines allant jusqu’à un an de prison – contre 10'000 yen et 30 jours de prison jusque-là.