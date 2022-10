Transport : Le cyberquad de Tesla rattrapé par la patrouille

Le cyberquad for kids était une version pour enfants de la version ordinaire présentée par Elon Musk, patron de Tesla.

Radio Flyer, un fabricant américain de jouets, a rappelé les 5000 exemplaires de cyberquad for kids qu’il aurait vendus. L’article a également été retiré du site officiel de la firme automobile Tesla qui commercialisait ce véhicule électrique tout-terrain pour enfants.

La mesure fait suite à un examen du gendarme américain de la sécurité des consommateurs. L’autorité a constaté plusieurs manquements aux normes fédérales relatives à la sécurité des véhicules tout-terrain pour les jeunes. Cela concerne notamment la suspension mécanique et la pression maximale des pneus, selon le document officiel relayé par le site TheVerge. Radio Flyer n’aurait eu connaissance que d’un seul accident où une femme s’en serait tirée avec une épaule meurtrie. L’adulte aurait conduit avec un enfant le tout-terrain avant qu’il ne se renverse.

Le véhicule électrique revendiquait une autonomie de 24 km avec une pointe de vitesse à 16 km/h. Il affichait un look futuriste avec un cadre en acier, un siège rembourré et des barres lumineuses LED. Radio Flyer a noté que la principale implication de Tesla dans le jouet, autre que sa commercialisation, était d’intervenir sur son design. Le tout-terrain a été conçu pour ressembler au cyberquad standard qu’Elon Musk, désormais, nouveau propriétaire de Twitter, avait annoncé en même temps que la camionnette électrique cybertruck .

Les clients auront droit au remboursement complet, soit 1900 dollars, et «au moins une partie des frais de renvois», à moins qu’ils tentent de les monnayer sur eBay comme objet de collection. On ne savait pas dans l’immédiat si cela signifiait une fin de parcours définitive pour le cyberquad for Kids.