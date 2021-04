Michael Schär l’a mauvaise. Ce dimanche, le Lucernois de l’écurie AG2R Citroën a été mis hors course du Tour des Flandres par les commissaires, à une centaine de kilomètres de l’arrivée. Sa faute: avoir jeté un bidon en direction du public, dans une zone non prévue à cet effet. Le coureur suisse a enfreint le tout nouveau règlement mis en place par l’Union cycliste internationale (UCI ) le 1er avril.

«Je m’en souvi e ns comme si c’était hier, se remémore-t-il. Mes parents nous ont emmené s ma s œ ur et moi dans le Jura. [ … ] J’ai été infiniment impressionné par la vitesse et la facilité avec lesquelles les coureurs roulaient sur leurs vélos. Je ne voulais alors plus rien d’autre dans ma vie que devenir moi-même cycliste professionnel. À partir de ce moment, j’ai été guidé par un rêve. Au sommet de tout ça, j’ai reçu le bidon d’un pro. Ce petit objet en plastique m’a rendu totalement dépendant au cyclisme. À mon retour à la maison, ce bidon me rappelait tous les jours quel était mon rêve. Je me promenais tous les jours fièrement avec mon bidon jaune Team Polti. Tous les jours.»