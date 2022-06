En Belgique : Le cycliste «bousculeur» réclame des dommages et intérêts

La vidéo avait fait le buzz en décembre 2020: le cycliste poursuit aujourd'hui le père de la fillette qu'il a bousculée et qui avait filmé la scène.

Il y a 18 mois, les images avaient fait le tour des réseaux sociaux et avaient été largement commentées: on y voyait un cycliste bousculer et faire tomber une petite fille sur un chemin enneigé des Fagnes, à l'est de la Belgique.

La diffusion de la vidéo a permis de retrouver le cycliste qui s'est présenté au commissariat et a passé une nuit en prison avant d'être reconnu coupable de coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance et de précaution, rappelle la RTBF. Si le tribunal de Verviers a suspendu le prononcé, le sexagénaire estime que cette affaire lui a porté préjudice. Il poursuit aujourd'hui le père de la fillette qui a filmé la scène.

Son avocat a expliqué à nos confrères que depuis cet épisode, «on rit de lui», il se sent «menacé» et «son vélo n'est plus sorti du garage». Il réclame aujourd'hui des dommages et intérêts, à hauteur de la valeur de son vélo (4500 euros) mais a indiqué qu'il pourrait se contenter d'un euro symbolique qui sanctionnerait le fait qu'on ne peut pas tout diffuser sur Internet. De son côté, le père de la fillette invoque la liberté d'expression.

Les avocats des deux parties plaidaient mardi à Verviers. La décision devrait être connue le 13 septembre.