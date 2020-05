Asie du Sud

Le cyclone Amphan dévaste l'Inde et le Bangladesh

Un bilan provisoire fait état d’une centaine de victimes en Inde et au Bangladesh. Le cyclone Amphan a laissé des scènes de «dévastation inouïe» dans les deux pays.

Amphan (se prononce «um-pun») a atterri vers 18h locales (14H30) à une centaine de kilomètres au sud de la grande ville indienne de Calcutta et devrait ensuite se déplacer vers le Bangladesh.

Les bilans officiels en Inde et au Bangladesh font actuellement état d'au moins 22 morts, mais ce chiffre n'est possiblement que très parcellaire.

Plus de trois millions de personnes avaient été évacuées et mises à l'abri à l'approche du cyclone.

Le cyclone Amphan, le plus puissant à se former dans le golfe du Bengale au XXIe siècle, a tué au moins 84 personnes en Inde et au Bangladesh, selon des bilans officiels annoncés jeudi.