Madagascar : Le cyclone Batsirai a fait au moins 30 morts

Mercredi, le bilan du cyclone Batsirai a été revu à la hausse pour l’île de Madagascar avec plus de 94’000 sinistrés et au moins 30 victimes.

Le cyclone Batsirai a fait de nombreux dégâts. Reuters

Le bilan humain du cyclone Batsirai, qui a quitté Madagascar lundi matin, est passé à trente morts, selon un décompte actualisé des autorités, et pourrait s’alourdir, alors que des corps continuent à être retrouvés dans les décombres de maisons effondrées.

Mercredi matin, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), qui compile les éléments remontés depuis les régions les plus touchées, notamment sur la côte orientale de l’île de l’océan Indien, a annoncé que le nombre de morts était passé de 21 à 30 la veille au soir.

Plus de 94’000 sinistrés

Cet organisme public recense aussi plus de 94’000 sinistrés et près de 60’000 déplacés, alors que nombreuses ONG et agences de l’ONU ont commencé à déployer des ressources et des équipes pour venir en aide aux victimes de ces pluies diluviennes et vents extrêmement forts.

Le cyclone tropical a frappé Madagascar dans la nuit de samedi à dimanche, sur une zone côtière de 150 km de long, peu peuplée et agricole, avant de se déplacer vers le centre, ravageant le «grenier à riz» du pays en faisant déborder des rivières dans les rizières, ce qui fait craindre une crise humanitaire.

«Les récoltes de riz sont perdues»

Des experts allemands sont arrivés dans le pays, un des plus pauvres de la planète, pour «appuyer la réponse humanitaire dans les zones de passage de Batsirai», précise le BNGRC, et des travaux sont en cours sur la vingtaine de routes et les 17 ponts qui ont été coupés par les dégâts météo, isolant des villages.

«Les rizières sont endommagées, les récoltes de riz perdues. C’est la principale culture des Malgaches et leur sécurité alimentaire sera sérieusement affectée dans les trois à six prochains mois si nous n’agissons pas immédiatement», a expliqué Pasqualina DiSirio, directrice du Programe alimentaire mondial (PAM) dans le pays. L’agence onusienne a notamment distribué des repas chauds à Manakara, une des localités les plus affectées.

De nombreuses ONG, parmi lesquelles Action Contre la Faim, Handicap International, Save the Children ou Médecins du Monde, s’étaient mobilisées en amont du cyclone, prépositionnant matériel et médicaments. Parallèlement à l’aide apportée par le gouvernement, elles ont porté assistance aux sinistrés: nourriture, soins de santé primaire et distribution de matériel de cuisine, couvertures, produits d’hygiène.