Océan indien - Le cyclone Batsirai prive d’électricité 7500 foyers sur l’île Maurice

La Réunion en alerte rouge

«Le système dépressionnaire devrait passer au plus près de La Réunion le jeudi 3 février 2022 vers 4 h du matin, à une distance comprise entre 120 et 200 km au nord de La Réunion. Une dégradation des conditions météo (vent, pluies, houle) se produira dès ce soir et se poursuivra tout au long de la journée de jeudi, même après le passage du cyclone», explique la préfecture.