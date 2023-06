Asie: Biparjoy provoque l’évacuation de plus de 100’000 personnes

Inde et Pakistan : Biparjoy provoque l’évacuation de plus de 100’000 personnes

Le nom du cyclone Biparjoy signifie «désastre». AFP

Plus de 100’000 personnes ont été évacuées en Inde et au Pakistan, avant l’arrivée prévue jeudi soir d’un puissant cyclone qui risque de détruire des habitations et d’arracher des lignes à haute tension, ont rapporté les autorités des deux pays.

Le cyclone Biparjoy – qui signifie «désastre» en bengali – poursuit sa course mercredi, en mer d’Arabie, et devrait toucher terre, jeudi soir, avec le rang de «tempête cyclonique très intense», selon les agences météorologiques des deux pays.

Rafales à 150 km/h

Des vents violents avec des rafales pouvant atteindre 150 km/h, accompagnés de très fortes précipitations, devraient balayer une zone côtière de 325 km de long, à cheval sur l’État indien de Gujarat et la région de Karachi au Pakistan.

D’après les autorités du Gujarat, les pluies diluviennes et les vents violents à l’approche du cyclone ont déjà fait cinq morts, dont deux enfants écrasés par un mur qui s’est effondré et une femme heurtée par une chute d’arbre, alors qu’elle roulait en cyclomoteur.

«Plus de 47’000 personnes ont été évacuées de la côte et des zones d’habitation peu élevées pour être mise à l’abri», a expliqué C.C. Patel, le responsable des opérations de secours pour l’État de Gujarat, précisant que d’autres évacuations allaient se dérouler dans la journée.

«Destruction totale»

Côté pakistanais, 62’000 personnes ont été déplacées de la zone côtière du sud-est et 75 centres d’accueil, le plus souvent des écoles et des collèges, ont été ouverts, a rapporté la ministre en charge du Changement climatique, Sherry Rehman.

Le département météorologique indien prévoit que le cyclone touche terre près du port indien de Jakhau, mettant en garde contre «la destruction totale» des maisons traditionnelles aux murs de boue séchée et aux toits de taule ondulée. Outre l’habitat, le cyclone pourrait détruire des récoltes, «arracher des poteaux électriques et de télécommunications» et occasionner des dégâts aux réseaux ferroviaire et routier.

Dans la ville côtière de Mandvi en Inde, les rues étaient quasiment désertes mercredi, à l’exception de quelques chiens errant sur la plage balayée par de fortes rafales de vent, sous un ciel tourmenté. Le gouvernement de l’État de Gujarat a diffusé des photos montrant des résidents embarqués dans des bus à destination de l’intérieur des terres, avec pour tout bagage des petits sacs contenant des effets personnels.

«Principe de précaution»

Au Pakistan, les pêcheurs ont été invités à rester à terre et les avions de petite taille ont été cloués au sol, selon la ministre Sherry Rehman, qui n’a pas exclu des inondations dans les rues de Karachi, mégapole d’environ 20 millions d’habitants. «Nous appliquons un principe de précaution plutôt qu’une politique attentiste», a-t-elle déclaré à la presse, à Islamabad. «Notre priorité est de sauver des vies.»

Les cyclones – également appelés ouragans dans l’Atlantique Nord et typhons dans le Pacifique – sont une menace habituelle pour les côtes du Nord de l’océan Indien, où vivent des dizaines de millions de personnes. Selon les scientifiques, ces phénomènes tendent à devenir plus violents en raison du réchauffement climatique.