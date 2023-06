Météo: Le cyclone Biparjoy s’affaiblit après avoir frappé la côte indienne

Plus de 175’000 personnes ont été préventivement déplacées de la zone que devait traverser Biparjoy selon les prévisions, face aux risques d’inondations et de «destruction totale» anticipée de certains édifices.

Habitations désertées

Dans le village de pêcheurs de Zero Point, tout près de la frontière avec l’Inde, les quelques centaines d’habitations au toit de chaume ont presque toutes été désertées et seuls chats et chiens sauvages peuplent encore cette localité, où une centaine de bateaux de pêche sont ancrés le long d’une jetée. «Nous avons peur de ce qui se prépare», avait confié à l’AFP Jaffer Ali, 20 ans, avant l’arrivée du cyclone.

Mercredi, Sherry Rehman avait dit à la presse qu’il s’agissait d’un cyclone «comme le Pakistan n’en a jamais connu». De nombreuses zones touchées sont celles qui avaient été inondées pendant la mousson catastrophique de l’année dernière. Celle-ci avait plongé un tiers du Pakistan sous l’eau, endommageant deux millions de maisons et provoquant la mort de plus de 1700 personnes. «Tout est le résultat du changement climatique», a estimé Sherry Rehman.

- «Nous sommes terrifiés» -

L’un d’entre eux, le climatologue à l’Institut indien de météorologie tropicale Roxy Mathew Koll, a déclaré à l’AFP que les cyclones puisaient leur énergie dans les eaux chaudes et que les températures de surface dans la mer d’Arabie, aussi appelée mer d’Oman, étaient d’1,2 à 1,4 degré Celsius plus élevées qu’il y a quatre décennies. «Le réchauffement rapide de la mer d’Oman, associé au réchauffement climatique, a tendance à augmenter le flux de chaleur de l’océan vers l’atmosphère et à favoriser des cyclones plus intenses», a-t-il résumé.