Intempéries : Le cyclone Gabrielle en Nouvelle-Zélande a fait 3 morts

Un corps a été retrouvé à l’endroit où un pompier avait été porté disparu lors de l’effondrement d’une maison pendant les intempéries à West Auckland, et deux autres dans la région de Hawke’s Bay, dans l’île du Nord, a indiqué le ministre de la Gestion des urgences, Kieran McAnulty.

Des vents violents et des pluies diluviennes ont affecté dans la nuit de lundi à mardi l’île du Nord, où vivent plus des trois quarts des cinq millions d’habitants du pays, provoquant inondations et glissements de terrain.