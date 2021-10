Golfe persique : Le cyclone Shaheen fait neuf morts à Oman et en Iran

Le cyclone Shaheen poursuit sa route dans le Golfe persique vers les Émirats arabes unis, après avoir fait déjà neuf morts à Oman et en Iran

Le cyclone tropical Shaheen a frappé dimanche dans la région du Golfe, faisant six morts en Iran et trois au sultanat d’Oman et provoquant l’état d’alerte aux Émirats arabes unis.