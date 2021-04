Aujourd’hui, la voiture électrique a su vaincre la plupart des préjugés. Les autonomies sont suffisamment élevées, l'infrastructure de recharge est bien développée en Suisse et la gamme de modèles s'est énormément étoffée ces derniers mois. Mais le prix reste souvent un obstacle: les batteries étant très chères, les voitures électriques restent réservées à une clientèle aisée. Cela est néanmoins amené à changer.

En effet, Dacia entend désormais démocratiser la mobilité électrique en lançant sur le marché, à un prix imbattable, son SUV compact urbain Spring. «Le Spring est la voiture électrique la moins chère non seulement en Suisse, mais également dans toute l’Europe», assure la porte-parole suisse de la marque, Karin Kirchner. Pour y parvenir, la marque roumaine très abordable par ailleurs a, une fois de plus, regardé à la dépense et propose le modèle d’entrée de gamme du Spring au modeste prix de 18’990 francs.

Pas vraiment le roi du sprint

À ce prix-là, il ne faut évidemment pas s’attendre à des miracles. Le fait qu’on ait rogné sur les coûts se voit ici et là sur le Spring de fabrication chinoise. La direction est un peu molle, l'isolation sonore laisse quelque peu à désirer et, avec une puissance de 33 kW (44 ch), le SUV compact n’est pas vraiment le roi du sprint. Néanmoins, le Spring procure un certain plaisir de conduire: prédestiné pour la ville, il est agile dans les virages, a une bonne accélération au pied levé et, avec une longueur de seulement 3,7 m, il se gare partout. À l’instar de tous les modèles Dacia, le Spring repose sur la technologie Renault. Un modèle presque identique est déjà disponible en Chine sous le nom de Renault K-ZE.

Avec une longueur de 3,7 m et un rayon de braquage de moins de dix mètres, le SUV compact se montre très agile en conduite urbaine. Dacia Tout ce qu’il faut est là. Comme dans tous les modèles Dacia, on a réduit l’équipement du Spring à l’essentiel.

le Spring Dacia Le coffre offre tout de même un volume de 290 litres, voire de 1100 litres une fois les sièges rabattus. Dacia



Certes, la taille de la batterie de 27,4 kWh est proportionnelle à son prix, mais le Spring parvient tout de même à atteindre une autonomie WLTP de 230 kilomètres, voire de 305 kilomètres en cycle urbain. Cela suffit largement à de nombreuses personnes pour un usage quotidien: «En Europe, les conducteurs de petites citadines parcourent en moyenne 31 km par jour», explique Laurent Herzog, directeur de la marque. À ce rythme, il ne faut recharger le véhicule qu’une fois par semaine. Alors qu’il faut compter 14 heures sur une prise domestique, le SUV compact fait le plein d’énergie sur une borne de recharge rapide à courant continu de 30 kW en moins d'une heure et demie. Rien n’empêche donc de faire une excursion le week-end.

Livraison à l’automne