Guerre en Ukraine : Le Danemark a exploré plusieurs pistes pour se passer de gaz russe

Chauffage urbain, pompes à chaleur ou développement massif du solaire et de l’éolien: mardi, le gouvernement danois a présenté un plan visant à ne plus dépendre du gaz russe après l’invasion de l’Ukraine.

Début mars, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, avait fixé un objectif de sortie du gaz russe «le plus vite possible», alors que l’Union européenne réfléchit à un arrêt des achats à la Russie pour sanctionner Moscou après l’invasion de l’Ukraine. Le plan présenté, mardi, par l’exécutif danois prévoit notamment que, d’ici à 2028, la moitié des 400’000 foyers du pays qui se chauffent actuellement au gaz basculeront vers un raccordement au chauffage urbain ou vers les pompes à chaleur fonctionnant à l’électricité.

Pour les foyers restants et l’industrie, le plan prévoit aussi un développement du biogaz d’origine renouvelable, «qui assurera que nous soyons libres de Poutine», a déclaré le ministre du Climat et de l’Énergie, Dan Jørgensen, lors d’une conférence de presse.

Accent mis sur les énergies renouvelables

Le Danemark va également «étudier la possibilité d’anticiper et d’augmenter temporairement la production de gaz de mer du Nord sur les gisements déjà exploités», en «dialogue avec les acteurs du marché», a encore expliqué le gouvernement. Il a également dopé son plan de développement des énergies renouvelables, et prévoit désormais un quadruplement des centrales solaires et, surtout, de l’éolien terrestre à l’horizon 2030.