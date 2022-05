Hockey sur glace: Le Danemark à la peine et surprise autrichienne

Frederik Storm et les Danois ont souffert face aux Italiens (ici Dante Hannoun et Ivan Deluca).

Dominants (45 tirs à 14 sur l’ensemble du match), ils ont pourtant encaissé l’égalisation transalpine à la 39e, venue de la canne d’Alex Petan. Le Danemark a dû attendre la 42e minute et un but de Mathias Bau pour prendre un avantage définitif dans cette rencontre.

Deuxième défaite tchèque

Après une prolongation vierge de but, les Autrichiens ont fait la différence grâce à leur gardien, Bernhard Starkbaum, qui a gardé sa cage à la perfection, et à Peter Schneider, qui a marqué le seul but de cette séance.