Remède : Le Danemark autorise la pilule anti-Covid de Merck

C’est le premier pays de l’Union européenne à autoriser le traitement du laboratoire américain pour les patients à risque présentant des symptômes.

Déjà au Royaume-Uni

Le Lagevrio est autorisé depuis novembre au Royaume-Uni et en cours d’autorisation aux États-Unis, mais ses résultats moins bons qu’espéré poussent des pays à attendre. «Nous recommandons le traitement par cachets car nous pensons que les avantages l’emportent sur les inconvénients pour les patients qui ont le plus grand risque de devenir gravement malades du Covid-19», a annoncé une responsable de l’Agence nationale de santé (SST), Kirstine Moll Harboe, dans un communiqué. «Nous sommes pleinement conscients qu’il s’agit d’un traitement nouveau et non approuvé sur lequel nous n’avons pas encore beaucoup de connaissances», a reconnu SST, assurant suivre de près les effets du traitement.