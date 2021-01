Monde : Le Danemark demande à sa population d’éviter les contacts

Considéré comme bon élève dans la gestion dans la pandémie, le pays a annoncé mardi durcir ses restrictions.

«Restez le plus possible à la maison, évitez de rencontrer des personnes en dehors de votre foyer, de vos proches», a appelé mardi la cheffe du gouvernement danois Mette Frederiksen lors d’une conférence de presse. En semi-confinement depuis mi-décembre, le Danemark a annoncé durcir ses restrictions, demandant à sa population d’éviter les contacts sociaux, pour préserver son système de santé face à la multiplication des cas liés à la souche mutante britannique.

«Chacun d’entre nous doit réfléchir quand nous franchissons la porte», a pour sa part affirmé le chef de la police nationale Thorkild Fogde. A partir du 6 janvier, il sera interdit de se réunir à plus de 5 personnes, contre 10 auparavant – aussi bien à domicile qu’à l’extérieur – et les distances à respecter entre les gens passent de un à deux mètres.

Mesures sûrement prolongées

Si les conditions sont réunies, ces mesures – et celles déjà en vigueur depuis le mois dernier (télétravail généralisé, écoles, bars, restaurants et commerces fermés à l’exception des pharmacies et magasins alimentaires) – seront levées dès le 17 janvier, mais Mme Frederiksen a prévenu qu’elles seraient certainement prolongées ou encore durcies. «Vous pouvez déjà vous y préparer», a-t-elle dit, affirmant qu’un couvre-feu était «le tout dernier recours». Les crèches et jardins d’enfants restent pour le moment ouverts.