Coronavirus : Le Danemark entame l'abattage de centaines de milliers de visons

Confrontées à des cas de Covid-19 dans de nombreux élevages, les autorités danoises vont mettre à mort près d’un million et demi de bêtes à fourrures ces prochains mois.

Intervention de la police

Transmission du vison à l’homme

Avec plus de 17 millions de visons abattus en 2018, soit plus de la moitié de la production européenne et plus d'un quart de la production mondiale, le Danemark est le premier exportateur mondial et deuxième producteur de peaux de visons derrière la Chine (plus de 20 millions) et devant la Pologne (environ 5 millions), selon l'ONG de protection des animaux Humane Society, qui milite pour l'interdiction de ce secteur controversé.