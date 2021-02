Les autorités danoises et allemandes ont estimé vendredi avoir déjoué un possible attentat islamiste après une série d’arrestations dans les deux pays, même si une attaque ne semblait pas imminente.

Ingrédients pour une bombe

Des composants et des ingrédients pour fabriquer des explosifs, ainsi que des armes, ont été retrouvés lors des perquisitions mais sans être assemblés, suggérant qu’une attaque n’était pas imminente, a expliqué le chef des opérations du renseignement de la police danoise (PET), Flemming Dreyer.

«Nous estimons qu’il n’y avait pas de menace immédiate, il n’y avait rien qui était assemblé ou mélangé. Mais nous ne sommes pas naïfs et nous n’excluons rien», a-t-il affirmé.

Attentat en Europe

Selon la justice allemande, trois frères syriens ont été arrêtés dans cette affaire, deux au Danemark et le troisième en Hesse, région du centre de l’Allemagne.

«L’opération a eu lieu à cause de soupçons de préparation d’une attaque terroriste motivée par l’islamisme militant», a confirmé le Service de renseignement vendredi matin.

Détention provisoire

Six autres personnes ont été placées en détention pour un motif encore non précisé. Selon la presse locale, il s’agit de huit hommes et cinq femmes. D’après le parquet de Saxe-Anhalt (est de l’Allemagne), les policiers ont été mis la semaine dernière sur la piste des trois frères après des commandes en janvier sur internet de produits chimiques pouvant entrer dans la composition d’un explosif. Les renseignements danois n’ont pas voulu faire de commentaire sur ce qui avait déclenché l’enquête.