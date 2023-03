Le Danemark ouvre le tout premier cimetière de CO2 importé du monde

Mer du Nord : Le Danemark ouvre le tout premier cimetière de CO₂ importé du monde

Un site de stockage de dioxyde de carbone a été créé à 1800 mètres sous la mer du Nord. Il devrait permettre de stocker, vers 2030, jusqu’à 8 millions de tonnes de CO₂ par an.

Conduit par le géant britannique de la chimie Ineos et l’énergéticien allemand Wintershall Dea, le projet devrait permettre de stocker vers 2030 jusqu’à 8 millions de tonnes de CO₂ par an, l’équivalent de 1,5% des émissions françaises ou 10% des émissions danoises. Ce cimetière de CO₂ paradoxalement est un ex-gisement de pétrole, ayant donc contribué aux émissions.

Un carbone qui vient de loin

Encore balbutiant et très coûteux, le captage et stockage de carbone (CCS) consiste à capturer puis emprisonner le CO₂, principal responsable du réchauffement planétaire. Plus de 200 projets sont actuellement opérationnels ou en développement dans le monde. Particularité de Greensand: contrairement aux sites existants qui séquestrent le CO₂ d’installations industrielles voisines, il fait venir le carbone de loin.