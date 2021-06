Euro 2020 : Le Danemark poursuit son parcours de rêve

Grâce à un doublé de Kasper Dolberg ainsi que deux autres buts de Maehle et Braithwaite, les Danois ont écrasé le Pays de Galles (4-0) et se qualifient pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2004.

Kasper Dolberg (au centre) fête avec ses coéquipiers son deuxième but de la soirée.

L'attaquant de Nice Kasper Dolberg a mis au supplice le Pays de Galles, samedi à Amsterdam. Auteur d’un doublé, il a envoyé le Danemark, séduisant outsider de l'Euro et large vainqueur 4-0, en quarts de finale.

En plus de ses deux buts, le joueur de 23 ans, qui n'avait disputé que 30 minutes durant la phase de groupe, a été un poison constant pour les Dragons, qui n'auront rivalisé avec les Scandinaves que durant le début de la rencontre.

Deux semaines exactement après le malaise cardiaque de leur meneur de jeu Christian Eriksen durant le match contre la Finlande, les Danois ont fait honneur à leur coéquipier dans une Johan Cruyff Arena qu'il connaît bien pour avoir joué de 2009 à 2013 à l'Ajax Amsterdam. Bien que le joueur de l'Inter Milan se soit rétabli et soit sorti de l’hôpital depuis une semaine, l'émotion était encore palpable dans les tribunes, presque entièrement acquises à la cause danoise. À plusieurs reprises durant la rencontre, les fans des «Rod-Hvide» (Rouges et blanc) ont scandé le nom du milieu de terrain.