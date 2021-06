GOAAAAL DE LA BELGIQUE!! Et quel but!! Lukaku prend de vitesse Vestergaard et Kjær. Il centre ensuite en retrait pour Kevin De Bruyne qui élimine à son tour un Danois. Alors que tout le stade pensait qu'il allait frapper, le joueur de City trouve une merveille de passe en direction de Thorgan Hazard qui n'a plus qu'à glisser la balle au fond des filets. Quel joueur ce Kevin De Bruyne!