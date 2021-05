Hockey sur glace - Le Danemark surprend la Suède

Nicklas Jensen a été le bourreau de Nils Lundkvist et des Suédois.

Les Championnats du monde de hockey ont débuté il y a un peu plus de 24 heures à Riga, et déjà trois des grands favoris ont connu la défaite. Après la Russie et le Canada vendredi, c’est la Suède qui a perdu samedi. Si la défaite russe contre la République tchèque n’est pas à mettre au rang des surprises (4-3), ce n’est pas le cas du revers canadien contre l’hôte du tournoi (2-0). C’est en effet la première fois de son histoire que la Lettonie dispose de l’équipe à la feuille d’érable lors d’un Mondial.