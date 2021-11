Covid-19 : Le Danemark va réintroduire le pass sanitaire deux mois après l’avoir supprimé

Face à la hausse des cas, Copenhague fait machine arrière. Il faudra à nouveau être vacciné pour aller au restaurant ou en boîte de nuit.

Après presque deux mois sans restrictions, le Danemark va réintroduire le pass sanitaire à cause de la forte remontée du nombre de cas de Covid-19, a annoncé, lundi, la première ministre. «La commission sur les épidémies a recommandé au gouvernement de classer le coronavirus comme une «maladie menaçante pour la société» et de réimposer le coronapass. Le gouvernement va suivre cette recommandation», a indiqué Mette Frederiksen lors d’une conférence de presse.

En fin de semaine dernière, les autorités sanitaires avaient alerté d’un risque de voir les hôpitaux du pays «surchargés» à cause du «risque de Covid-19, de grippe et d’autres maladies infectieuses». «Les autorités sanitaires s’attendaient à ce que davantage de personnes soient infectées par le Covid et hospitalisées, mais les choses se sont passées plus vite que prévu», a relevé la première ministre.