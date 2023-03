Genève: Le danger plane sur le centre de soins pour oiseaux

Faute de dons, le centre ornithologique de Genthod est en crise. Sans rentrées financières rapides et conséquentes, cette structure unique pourrait s’effondrer d'ici la fin de l’été.

1 / 5 Auscultée par la biologiste Fanny Gonzalez (à gauche), aidée par Elodie Spichiger actuellement en réinsertion professionnelle (à droite), cette buse variable a été retrouvée en Haute-Savoie (F), le 2 mars dernier. Infestée de parasites, elle était incapable de voler. 20min/dra Tombée de son nid, cette foulque macroule est soignée au centre ornithologique depuis près d’un an. 20min/dra Le Centre ornithologique de réadaptation, à Genthod (GE), a accueilli 2400 volatiles, l’an dernier. 20min/dra

«C’est un appel au secours.» Regard fatigué, mais toujours passionné, le président fondateur (bénévole) du Centre ornithologique de réadaptation de Genthod, Patrick Jacot, cherche des fonds, désespérément. Le montant est conséquent: environ 200’000 francs, sur un budget total annuel de 420’000 francs. Sans quoi, cette structure unique de soins aux oiseaux sauvages, au bout du lac, risque un crash douloureux.

Sans ce montant en caisse d’ici la fin de l’été, le lieu pourrait, si ce n'est disparaître, du moins ne plus fonctionner qu’avec une demi-douzaine de bénévoles, de stagiaires et de bénéficiaires de l’Hospice en réinsertion professionnelle. «Finis alors les soins prodigués aux animaux par des spécialistes, avertit le patron des lieux. Les compétences reconnues de notre infrastructure seraient profondément péjorées et le nombre de nos interventions chuterait.» L’équipe sur place a déjà été réduite.

Vie chère et dons en berne

À l’ombre de la campagne gentousienne où rapaces abîmés, cygnes esquinté et mésanges convalescentes attendent de reprendre leur envol, la crise a coupé les ailes du centre. Son financement ne comprend qu’environ 10% de subventions publiques, le reste est assuré par des dons. «Mais ils ont plongé en raison de la cherté de la vie, conséquence notamment de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine, analyse Patrick Jacot. Les gens n’ont plus assez d’argent; ou alors ils donnent ailleurs, comme après le séisme en Turquie et en Syrie, c’est normal.»

À titre d’exemple, le traditionnel appel de Noël rapporte d’habitude 70’000 fr., mais le centre n’en a même pas touché la moitié, l’an passé (30’000 fr.). Si l’on ajoute encore à ce sombre tableau la hausse des coûts de l’énergie – «on doit pas mal chauffer en hiver pour le bien-être des oiseaux» - il n’y a pas de quoi piailler de bonheur.

Le goéland «Casimir», qui s’était encastré dans le clocher d’une église des Eaux-Vives en novembre 2021, a été remis en liberté le 2 mars de l’année suivante. 20min/Mediaprofil

Déjà des licenciements

Biologiste et conseillère scientifique au Centre ornithologique, Fanny Gonzalez s’est aujourd’hui muée en VRP pour démarcher particuliers, entreprises, communes et mécènes. En attendant, «on doit décider comment utiliser nos fonds. Pour payer des salaires ou pour financer les soins? On a choisi les soins.» Sur quatre collaborateurs à 50%, un a dû être remercié fin 2022. Un autre s’en ira dans quelques semaines.

Pour l’heure, le personnel – salariés et bénévoles – ne veut pas baisser les bras. «On évoque la situation tous les jours et peut-être qu’il va falloir encore se séparer de quelqu’un – moi par exemple, dans quelque semaines, je ne sais pas, assène Fanny Gonzalez. Mais on veut se battre jusqu’au bout!»