Le danseur Sofiane s’assume tel qu’il est au cinéma

Chorégraphe et danseur de hip-hop, Sofiane Chalal fait ses premiers pas d’acteur dans la comédie «Alors on danse», aux côtés de Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit et Isabelle Nanty, dès le 16 mars 2022 au cinéma. Ravi d’avoir eu cette incroyable opportunité, le Français de 32 ans espère bien renouveler l’expérience.

Sofiane, quel est votre parcours?

Je viens d’un milieu de culture urbaine et j’ai fait pas mal de battles de danse en France et à l’étranger, ainsi que des concours chorégraphiques. Aujourd’hui, je suis chorégraphe pour le film de Michèle Laroque, «Alors on danse». Je suis assez fier et très content de cette aventure.

Comment avez-vous décroché cette première expérience cinématographique?



Je viens de Maubeuge, une commune dans le nord de la France, et Michèle Laroque m’a découvert à travers un reportage. Elle a bien aimé le personnage et le danseur que j’étais. Ensuite, elle a regardé des vidéos sur mes réseaux sociaux et elle a eu un coup de cœur pour mon art. Elle m’a appelé pour me proposer de chorégraphier son film. C’était dingue. J’ai eu l’impression qu’on se connaissait depuis toujours et le feeling est superbien passé. C’était une vraie rencontre humaine et artistique.

Avez-vous hésité avant d’accepter de jouer dans cette comédie?

Au départ, Michèle m’a proposé d’être chorégraphe. Ce n’est qu’après qu’elle m’a dit qu’elle avait un petit rôle pour moi, le danseur Riad. Sur le coup, j’ai été assez surpris. Je lui ai répondu que je n’étais pas comédien, que je n’avais jamais tourné dans un film. Elle m’a alors dit de lui faire confiance et c’est ce que j’ai fait. Elle m’a donné cette incroyable opportunité. Je suis donc supercontent.

Comment s’est passé le tournage?

J’étais d’abord un peu inquiet, mais le premier jour de tournage s’est très bien passé. Il y avait de la bienveillance de la part de Michèle Laroque évidemment, mais aussi des autres acteurs principaux, Thierry Lhermitte et Isabelle Nanty, qui ont été super. Cela m’a donc rassuré pour la suite du tournage.

Comment ont réagi vos proches?

Ils sont très fiers de cet accomplissement et de cette reconnaissance. Il faut dire que je danse depuis l’âge de 7 ou 8 ans. Je n’ai fait que ça. Je suis monté sur scène très tôt. Mon premier travail a été de donner des cours de danse. C’est vraiment cet art qui me fait vivre depuis tant d’années.

Souhaitez-vous aussi faire passer des messages à travers votre métier de chorégraphe?