Alors que le dealer africain s’attend à recevoir 23 000 francs pour sa livraison, mais celui-ci se fait serrer par la police valaisanne, tout comme sa mule et un chauffeur. (Image d’illustration)

Un trafic de cocaïne de plus d’un demi-kilo de cocaïne, soit bien plus que les 18 grammes nécessaires pour que l’affaire soit qualifiée de grave, a été démantelé. La poudre était vendue en Valais à Martigny, à Sierre et au Châble. Le dealer est un ressortissant africain domicilié dans le val de Bagne: c’est lui qui a été piégé par un policier infiltré dans le réseau de distribution, raconte «Le Nouvelliste».