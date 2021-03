Afin de répondre à l’afflux toujours croissant de passagers, la gare lacustre d’Evian s’apprête à recevoir une cure de jouvence. La ville française a annoncé mardi le début des travaux de réhabilitation pour le 6 avril, visant à adapter les quais et transformer le bâtiment de la gare. Le chantier devrait durer 12 mois au total et débutera par le désamiantage du bâtiment, tandis que l’embarquement des voyageurs sera déplacé.

Adaptés au nouveau bateau

Construite en 1976, la gare lacustre «n’est plus adaptée aux enjeux de transport de demain», déclarent les autorités d’Evian dans leur communiqué. Les travaux viseront donc tout d’abord à adapter le bâti pour assurer le débarquement de la future flotte de la CGN (Naviexpress). La ligne Évian-Lausanne bénéficiera en effet dès 2022 d’un nouveau bateau de 700 places qui fera sept allers-retours quotidiens supplémentaires. En conséquence, le débarcadère sera partiellement démoli puis reconstruit à un niveau abaissé. Le chantier de la gare visera quant à lui à améliorer les flux des voyageurs au sein du bâtiment, et comprendra également la création d'une nouvelle passerelle de sortie accolée au débarcadère.

Embarquement et horaires modifiés

L’aménagement du quai et de la passerelle attenante demandera 5 à 6 mois de travaux, et la reconstruction de la gare lacustre nécessitera 12 mois de travaux. À partir du 6 avril et durant ce laps de temps, l’embarquement sera provisoirement déplacé à l’ouest sur le ponton situé au droit du Casino, dénommé «Evian Casino ». Certains horaires seront également modifiés entre le début du chantier et le mois de novembre. Le stationnement des vélos et cycles, l’arrêt de bus et la station de taxis vont également être déplacés au droit du ponton « Evian-Casino ».