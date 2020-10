Présidentielle US : Le débat des vice-présidents fait mouche... littéralement

Une mouche s’est posée pendant deux longues minutes sur la chevelure blanche de Mike Pence, lors de son duel avec Kamala Harris.

Le vice-président Mike Pence a-t-il fait mouche lors de son débat mercredi soir? En tout cas, les téléspectateurs auront remarqué celle qui s’est longuement posée sur sa tête, déclenchant immédiatement une volée de messages hilares sur les réseaux sociaux -- et une opportunité en or pour son rival démocrate.

Et son site proposait à la vente des tapettes «Truth over Flies» ("La vérité plus forte que les mouches"), pour 10 dollars l’unité.