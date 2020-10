«T-shirt de la honte» à Genève : «Le débat doit exister, il questionne les enseignants»

Le tonitruant sujet relatif aux sanctions infligées aux élèves du cycle d’orientation de Pinchat, concernant leur tenue, a occupé les députés genevois vendredi.

«Les mises au pilori d’adolescentes et l’hypersexualisation du corps des femmes ne sont plus tolérées», a déclaré la députée suppléante d’Ensemble à Gauche Françoise Nyffeler, première signataire de la motion, considérant que l’école doit combattre le sexisme. Un avis partagé par la Verte Katia Leonelli. «C’est le harcèlement sexuel qui doit être sanctionné, pas les jeunes filles», a-t-elle souligné.

Pour la PLR Natacha Buffet-Desfayes, «la réponse molle du département à cette question de société laisse entendre qu’il y a une différence de traitement entre filles et garçons.» «Le PLR attend un règlement commun aux écoles, garant de l’égalité entre hommes et femmes», a-t-elle indiqué. Mais pour son collègue Vincent Subilia, le Parlement a des questions plus importantes à traiter que celle-ci.