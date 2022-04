Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont débattu devant moins de Français qu'en 2017

France : Le débat présidentiel a réuni moins de téléspectateurs qu’en 2017

Près de 15,6 millions de téléspectateurs ont regardé le débat de l’entre-deux-tours. Moins que les 16,5 millions de 2017.

En 2017, près de 16,5 millions de téléspectateurs avaient suivi le débat qui opposait déjà Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Cette année, outre TF1 et France 2, chaînes organisatrices, les chaînes d’information et les chaînes parlementaires le diffusaient aussi.