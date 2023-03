Prilly (VD): Le débat sur les places de parc déborde sur les réseaux

La réaction du PS Prilly n’a pas tardé. Le parti s’est fendu d’un communiqué de presse pour s’offusquer de cette publication. Il dénonce notamment qu'apparaissent sur la vidéo «des images des domiciles de membres et d’élus du Parti socialiste de Prilly, accompagnées de commentaires virulents autant que mensongers. De telles attaques personnelles sont parfaitement indignes d’un membre de notre législatif communal.» Le texte se poursuit par un petit tacle à la gorge. «Si elles peuvent faire du buzz sur les réseaux sociaux, de telles pratiques, inacceptables, ne masquent malheureusement pas l’absence de programme et de vision politiques de la droite prillérane.»

Contacté, le syndic Alain Gilléron (PLR) n’a pas souhaité s’exprimer. En revanche, le président du PLR Prilly Philippe Schroff ne s’est pas mordu la langue: «qu’on aime ou qu’on aime pas, on doit vivre avec son temps. S’offusquer ainsi pour cette vidéo, c’est faire preuve d’une attitude passéiste. En plus, en agissant comme ça, les socialistes alimentent le buzz. Le débat devient public, alors qu’il aurait pu rester confidentiel. Et, d’un autre côté, le PS a diffusé des flyers qu’on estime mensongers. Certains pourraient s’en offusquer. Mais on ne le fait pas.»