Sécheresse: Le débit des chutes du Rhin n’a jamais été aussi faible

Retard en vue pour les marchandises livrées par bateau sur le Rhin

Corollaire de la sécheresse qui affecte le Rhin: de nombreuses marchandises risquent de rester bloquées dans les ports maritimes et d'arriver en Suisse avec du retard. En effet, le niveau d’eau du Rhin baisse dangereusement à Bâle et en Allemagne. Alors qu’il était encore de 124 cm lundi, il est déjà passé sous la barre des 90 cm jeudi. Vendredi, il était de 84 cm. Si le niveau descend sous la barre des 80 cm, tous les bateaux, même les plus petits, ne peuvent plus être chargés à plein. Ce qui devrait se produire ces prochains jours, selon la Basler Zeitung.