Egypte : Le déblocage du Canal de Suez prendra-t-il des semaines?

Depuis qu’un cargo géant est échoué dans la nuit de mardi à mercredi, bloquant le trafic maritime à cet endroit stratégique, plusieurs manoeuvres sont en cours.

L’incident, survenu mardi et signalé par des internautes dans la nuit de mardi à mercredi, a entraîné des embouteillages massifs,avec des dizaines de navires bloqués aux deux extrémités et dans la zone d’attente située au milieu du canal, et d’importants retards dans les livraisons de pétrole et d’autres produits.