Tennis : Le début de la saison 2021 encore incertain

Les organisateurs des tournois de préparation à l’Open d’Australie ont évoqué «de nouvelles difficultés» concernant l’arrivée des joueurs dans le pays.

Le début de la saison 2021 de tennis, et notamment les tournois de préparation à l’Open d’Australie, restent toujours incertains, après que les organisateurs ont évoqué mercredi «de nouvelles difficultés» concernant l’arrivée des joueurs dans le pays.

«Lors de discussions avec Tennis Australia ces dernières 24 heures, nous avons appris que de nouvelles difficultés étaient apparues concernant les dates d’arrivée (dans le pays) prévues pour les joueurs et leurs équipes», peut-on lire dans un message de l’ATP envoyé aux joueurs et tweeté par Lukas Lacko, 193e mondial. Le Slovaque écrit que des «rumeurs indiquent que les joueurs ne seraient pas autorisés à rentrer en Australie en décembre», comme c’était initialement prévu.

Le projet était de faire débarquer autour de la mi-décembre plus de 500 joueurs dans l’Etat du Victoria, où seraient regroupés les tournois programmés initialement à Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adélaïde et Canberra, avant que ne débute à Melbourne l’Open d’Australie (du 18 au 31 janvier). Les joueurs devaient y effectuer une quarantaine et s’entraîner avant le début de la saison.