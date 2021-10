Affaire de l’arbitrage : Le décès de Bernard Tapie entraîne la fin des poursuites pénales le visant

La justice doit rendre cette semaine son verdict dans l’affaire du Crédit Lyonnais. Mais la mort de l’ancien businessman et politicien français dimanche vient rebattre les cartes.

Extinction de l’action publique

Un report de la décision est cependant possible, ont indiqué ces sources.

Plus de 400 millions d’euros

Le 2 juin, le parquet général avait requis contre lui cinq ans d’emprisonnement avec sursis pour complicité d’escroquerie et détournement de fonds publics, ainsi que des peines allant de trois mois avec sursis à deux ans ferme contre ses cinq coprévenus.

Dégradation de l’état de santé

Débuté en octobre 2020, le procès avait rapidement été interrompu du fait de la dégradation de l’état de santé de Bernard Tapie, avant de reprendre en mai et de se terminer en l’absence de l’ancien ministre, à nouveau empêché par son cancer.

«Je ressens une immense tristesse et une grande frustration, car il espérait gagner son combat contre le CDR (Consortium de Réalisation, entité gérant le passif du Crédit Lyonnais) et le parquet, avant de partir. C’était une question d’honneur pour lui», a déclaré à l’AFP Me Lantourne.