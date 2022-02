Etats-Unis – Le décès de Bob Saget a été causé par un traumatisme crânien

États-Unis : Le décès de Bob Saget a été causé par un traumatisme crânien

Le comédien américain, connu pour son rôle dans «La Fête à la maison», avait été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel en Floride début janvier.

«Le papa de l’Amérique»

Après son décès, ces dernières avaient rendu hommage à «l’homme le plus aimant, le plus compatissant et le plus généreux».