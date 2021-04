Royaume-Uni : Le décès du prince Philip, coup dur pour une reine déjà éprouvée

La mort de l’époux d’Elizabeth II vient porter un nouveau coup dur à la famille royale, déjà ébranlée par les critiques de Harry et les amitiés douteuses d’Andrew.

La reine Elizabeth II a perdu son époux depuis plus de 70 ans et un homme dont elle était tombée amoureuse adolescente.

Avec le décès du prince Philip, Elizabeth II perd son époux depuis plus de 70 ans et un homme dont elle était tombée amoureuse adolescente.

Pour elle, il a renoncé aux titres qu’il avait reçus à la naissance, pris la nationalité britannique et adopté le nom – anglicisé – de sa mère, Mountbatten.

A ses côtés, il a accompli des milliers d’engagements publics jusqu’à sa retraite en 2017. Un dévouement auquel Elizabeth II avait rendu hommage, confiant publiquement qu’il avait été sa «force» et son «soutien».

La monarque et cheffe d’Etat, qui aura 95 ans le 21 avril, doit désormais affronter seule les crises qui ébranlent la famille royale britannique.

Les critiques de Harry

Non seulement le petit-fils de la reine, le prince Harry, et son épouse Meghan se sont mis en retrait de la famille royale depuis un an, mais ils n’ont pas été tendres envers elle.