Suisse- Hawaï : Le décès d’un Vaudois suscite une vague d’émotion et de solidarité à Hawaï

Un Suisse de 53 ans a perdu la vie en décembre après un malaise cardiaque. Ce père de famille et chef d'entreprise était très apprécié dans l’île. Depuis son décès, la population locale multiplie les marques de soutien et de solidarité envers la famille du décédé.

Originaire d’Yverdon-les-Bains (VD), Olivier Kolly (à gauche) était très apprécié à Hawaï, où il habitait avec sa femme et leurs quatre enfants.

Chaque année, Michel Kolly, 80 ans, quitte Yverdon-les-Bains pour aller passer les Fêtes à Hawaï où il retrouve son fils Olivier (53 ans), sa femme, leurs quatre petits-enfants et Christine, la mère d’Olivier. L’été passé, son fils avait même pris les devants, lors de l'anniversaire de l'octogénaire yverdonnois. Il lui avait envoyé une magnifique carte, témoignant toute son affection pour son père, où il énumérait les meilleurs moments partagés depuis l’enfance. Il avait agrémenté son message de billets pour un aller-retour entre Genève et Honololulu.

Population locale présente

Malheureusement, Olivier a fait un malaise cardiaque en novembre. Malgré les nombreuses tentatives du corps médical de le maintenir en vie, le Suisse qui dirigeait une entreprise de nettoyage n'a pas survécu. «Il est décédé le 18 décembre», relève avec tristesse Michel Kolly. Mais le décès du fils a été l'occasion pour le père de constater jusqu'à quel point Olivier, un enfant d'Yverdon-les-Bains (VD), était apprécié. Les marques de sympathie et de solidarité se suivent depuis un mois.

Deux équipes avec le même numéro sur le maillot

«Des gens viennent avec des plats chauds ou froids, d'autres avec des bouquets de fleurs ou avec de l'argent . Le club de foot de Noah, le fils aîné d'Olivier, a organisé, il y a une semaine, un tournoi où tous les joueurs avaient le numéro 54, en hommage à Olivier qui était entré dans sa 54e année. Ils ont collecté de l'argent et l'ont reversé à la famille. Des clients viennent en larmes et se disent dévastés. Nous vivons un deuil très émouvant», a commenté Michel Kolly.

Il y a quatre ans, Olivier avait mis en stand-by ses activités professionnelles pour un séjour d'un an en Suisse avec sa femme et leur quatre enfants. Un séjour organisé pour améliorer le niveau en français de ses enfants et les imprégner de leurs origines helvétiques. «Dès qu’il est rentré à Hawaï après une année sabbatique, tous ses anciens clients lui ont renouvelé leur fidélité», se souvient Michel Kolly.