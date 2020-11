Royaume-Uni : Le déchirant hommage de Millie Bobby Brown à sa grand-mère

L’actrice est inconsolable depuis le décès de sa «nounou». Elle a exprimé sa peine dans une émouvante publication sur Instagram.

La jeune femme de 16 ans a bouleversé ses 39 millions de fans en annonçant le décès de sa mamie, Ruth. Dans un long et émouvant texte, Millie Bobby Brown confie «traverser des périodes où elle ne peut plus s’arrêter de pleurer» depuis que celle qu’elle a «aimée plus que quiconque» n’est plus, arrachée à la vie après avoir été atteinte d’«un mal cruel qu’est Alzheimer».