Changement climatique : Le déclin des manchots pourrait avoir de lourdes conséquences 

Le déclin des populations de manchots pourrait avoir un impact sur le cycle du fer de l’océan Austral, et donc sur la capacité de l’océan à capter le CO 2 de l’atmosphère, selon une étude publiée mardi.

Très forte concentration en fer

Un tiers du dioxyde de carbone

Les océans capturent chaque année un tiers du dioxyde de carbone (CO 2 ) émis dans l’atmosphère, notamment grâce à l’activité de photosynthèse du phytoplancton. Dans des régions comme celle du courant circumpolaire antarctique, leur croissance est limitée par la faible disponibilité de micronutriments comme le fer. Les baleines à fanon sont connues pour le rôle qu’elles jouent en consommant le krill et rendant le fer disponible, mais l’impact similaire des oiseaux marins comme les manchots n’avait pas encore été étudié.