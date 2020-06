Statistiques

Le déconfinement a boosté le commerce en mai

Les ventes en ligne ont poursuivi sur leur lancée d’avril tandis que la réouverture des magasins spécialisés a profité au secteur «autres équipements du foyer». Le luxe et l’habillement restent en retrait.

Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 20,8%, mais ceux du secteur non alimentaire ont reculé de 3,2% en termes nominaux.

Forte hausse au rayon ménage

La hausse des chiffres d’affaires s'est poursuivie et renforcée en revanche dans les branches «marchés, envoi et commerce sur Internet» (+29,4%) et «équipements de l’information et de la communication» (+31,3%).