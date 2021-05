Covid-19 : Le déconfinement continue en Angleterre malgré le variant indien

Pays le plus meurtri d’Europe par la pandémie, le Royaume-Uni retrouve un peu de liberté dès ce lundi, malgré la poussée inquiétante du variant indien.

Dès ce lundi, les restaurants et pubs peuvent rouvrir leurs espaces intérieurs dans toute la Grande-Bretagne.

Pays le plus meurtri d’Europe par la pandémie de coronavirus avec près de 128’000 morts, le Royaume-Uni a vu sa situation sanitaire nettement s’améliorer, après un strict confinement durant l’hiver et une campagne de vaccination menée tambour battant. Mais des poussées récentes du variant indien, surtout dans le nord-ouest de l’Angleterre, sont venues assombrir ce tableau.

Pas de raison de repousser les assouplissements

Tout en demandant aux Britanniques d’être «prudents», le Premier ministre Boris Johnson a estimé qu’il n’y avait, à ce stade, aucune raison de repousser l’assouplissement de lundi, avec la réouverture des pubs et restaurants à l’intérieur – les terrasses avaient rouvert en avril - hôtels, musées, salles de spectacles et stades avec jusqu’à 10’000 spectateurs.

Interdites depuis de longs mois, les retrouvailles à la maison sont de nouveau autorisées – mais limitées à six personnes ou deux foyers maximum - de même que les vacances à l’étranger, même si seules quelques destinations sont exemptées de quarantaine au retour.

Certains vacanciers n’avaient pas perdu de temps, comme Keith et Janice Tomsett, un couple de retraités âgés de 72 et 71 ans «impatients» de partir sur l’île portuguaise de Madère, une des rares destinations non soumises à la quarantaine au retour au Royaume-Uni. «Après 15 mois à être restés enfermés, ça fait énormément de bien», a témoigné M. Tomsett, interrogé par l’agence PA à l’aéroport de Gatwick.