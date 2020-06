Actualisé il y a 6min

Covid-19

L’Europe se déconfine, 2 millions de cas en Amérique latine

L'Espagne a rouvert dimanche ses frontières aux Européens. De l’autre côté de l’Atlantique, l'Amérique latine franchit à son tour le cap des deux millions de personnes contaminées. La Chine procède à des tests massifs pour contenir un nouveau foyer dans sa capitale.

La pandémie de Covid-19 a tué près de 465'000 personnes dans le monde et en a contaminé plus de 8,8 millions, dont plus de 4,1 millions considérés aujourd'hui comme guéris, depuis que la Chine a fait état de l'apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à la mi-journée.

L'Espagne, pays parmi les plus endeuillés avec plus de 28'300 morts, a levé samedi minuit l'état d'alerte décrété le 14 mars et rouvert sa frontière terrestre avec la France – celle avec le Portugal attendra le 1er juillet – ainsi que ses ports et aéroports aux ressortissants de l'Union européenne.

Ceux-ci ne sont plus tenus à 14 jours de quarantaine mais de strictes mesures de protection (température contrôlée à l'aéroport, port du masque...) sont maintenues. Le 1er juillet, l'Espagne ouvrira ses frontières à toutes les nationalités.

Les Espagnols eux-mêmes peuvent enfin retrouver proches et amis dans d'autres régions. «J'ai acheté le premier billet, à la première heure, pour arriver le plus tôt possible», explique à Laura Garcia, physiothérapeute de 23 ans, en prenant le train à Madrid pour aller à Barcelone retrouver son fiancé qu'elle n'a pas vu depuis trois mois.

Fête de la musique

En France, des milliers de personnes ont profité de la traditionnelle Fête de la musique pour se rassembler et danser dans les rues, malgré un nombre d'événements restreints et des restrictions sanitaires. Distanciation et gestes barrière semblaient loin par moments.

Aux Pays-Bas, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à La Haye contre les mesures visant à contenir la propagation du nouveau coronavirus. La police néerlandaise a chargé à cheval, utilisé des canons à eau et arrêté plusieurs dizaines de personnes.

Des heurts ont également eu lieu samedi en Allemagne. Plusieurs policiers ont été blessés dans des affrontements avec les habitants d'un immeuble de Göttingen (centre), placés en quarantaine après que 120 résidents sur 700 eurent été testés positifs au coronavirus, a annoncé dimanche la police.

Amérique latine

Mais la maladie continue à se propager dans le monde. L'Amérique latine et les Caraïbes, nouvel épicentre, ont franchi samedi le cap des deux millions de contaminations. La moitié des cas sont recensés au Brésil qui a franchi samedi la barre du million de cas et est, avec près de 50'000 décès, le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis.

Au Pérou, qui vit sa 13e semaine de confinement total, le bilan officiel a dépassé samedi les 250'000 contaminations pour 7861 morts. Le bilan dépasse également les 7000 morts au Chili. Il a dépassé les 20'000 morts vendredi au Mexique.

Rebond inquiétant

L'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Océanie sont sous le seuil du million de cas. Mais un rebond inquiète la Chine depuis la semaine dernière avec plus de 220 nouveaux cas, principalement à Pékin, dont 22 dimanche.

A Pékin, 2000 sites de tests ont déjà prélevé 2,3 millions d'échantillons, selon l'agence Chine Nouvelle. Le pays va inspecter les produits alimentaires importés. Il a suspendu dimanche les importations de la marque américaine de poulets Tyson Foods et ordonné la fermeture d'une usine de la marque PepsiCo à Pékin.

Trump veut ralentir le dépistage

Aux Etats-Unis (près de 120'000 morts et plus de 2,2 millions de cas), le président Donald Trump a affirmé samedi soir avoir demandé de ralentir le rythme du dépistage parce qu'»on trouve plus de gens, on trouve plus de cas".

«Il plaisantait évidemment pour dénoncer la couverture médiatique absurde», a assuré à l'AFP un responsable de la Maison Blanche. M. Trump s'exprimait lors de son premier meeting post-confinement, dans une salle fermée et moins pleine qu'attendu à Tulsa (Oklahoma).

Six organisateurs ont été testés positifs au virus et les spectateurs, dont peu étaient masqués, se sont engagés par écrit à renoncer à toute poursuite légale s'ils contractaient le virus à cette occasion.

En recul à New York et dans le nord-est du pays, la pandémie progresse toujours dans d'autres régions, avec notamment une forte poussée de cas en Oklahoma.

Dubaï rouvrira aux touristes le 7 juillet Les touristes seront autorisés à venir à Dubaï à partir du 7 juillet, a annoncé dimanche le centre des médias de la cité-Etat. Ils devront «présenter un test négatif de moins de 96 heures au nouveau coronavirus ou se soumettre à un test à l'aéroport de Dubaï», a indiqué le centre, ajoutant que les personnes testées positives devront observer une quarantaine de 14 jours. Les visiteurs devront également être couverts par une assurance maladie à l'international, télécharger une application mobile afin de communiquer les informations les concernant et remplir une «déclaration de santé». Les citoyens et personnes résidant à Dubaï seront autorisés à voyager à partir de mardi.