Brésil : Le décret de Jair Bolsonaro sur la modération des réseaux annulé

Le décret visait à combattre «la suppression arbitraire et injustifiée de comptes, profils et contenus par les fournisseurs», selon le gouvernement.

Jair Bolsonaro qualifie de «censure» la suspension de comptes ou la suppression de contenus que les plateformes ont appliqué à son encontre et à celle de certains de ses partisans.

Le président du Sénat brésilien a rejeté mardi un décret signé par le président Jair Bolsonaro la semaine dernière qui modifie les règles de la modération de contenu sur les réseaux sociaux et aurait pu, d’après ses détracteurs, entraver le combat contre la désinformation.

Rodrigo Pacheco, chef de la chambre haute, a expliqué que le décret de Bolsonaro contrevenait aux règles constitutionnelles et générait une «insécurité juridique». Il l’a donc renvoyé au président, le laissant sans effet. Ce décret, à effet immédiat mais qui devait être entériné par le Congrès pour avoir force de loi, visait à combattre «la suppression arbitraire et injustifiée de comptes, profils et contenus par les fournisseurs», selon le gouvernement.