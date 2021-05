Intelligence artificielle : Le deepfake corrige un problème du doublage de films

La société Flawless a mis au point une technologie d’intelligence artificielle capable de synchroniser les lèvres des acteurs avec les paroles prononcées dans différentes langues.

Une technologie d’intelligence artificielle développée par la société Flawless ambitionne de rendre le doublage de films et de séries plus crédible à l’écran. Baptisée TrueSync, elle utilise le deepfake (système de manipulation des images, principalement des visages, basé sur l’IA) pour corriger numériquement le mouvement des lèvres des acteurs. But: les synchroniser parfaitement avec les paroles prononcées dans d’autres langues que celle d’origine lorsque le film a été doublé, tout en conservant le jeu d’acteur, ses nuances et ses émotions, promet la firme.