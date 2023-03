Land Rover: Le Defender 130 comprend huit places pour 5,36 mètres de long

Dubaï, cette ville de folie aux Émirats arabes unis vibre littéralement d’énergie. Quiconque se respecte dans ce monde de bling-bling se doit d’avoir un véhicule en conséquence, à savoir une berline de luxe, une hypercar, une voiture de sport tunée… Pourvu qu’elle soit chère, bruyante et puissamment motorisée!

À huit en tout-terrain

C’est là qu’entre en jeu le nouveau Land Rover Defender 130. Déjà fortement appréciée à Dubaï dans les variantes 90 et 110, la nouvelle mouture du légendaire tout-terrain britannique arrive désormais en version longue huit places: parfaite pour l’État du Golfe! Car, plutôt que de sortir en boîte le soir, de nombreux Émiriens se rendent dans le désert au coucher du soleil, où ils parcourent les dunes au volant de véhicules tout-terrain aussi grands et puissants que possible, ce pour quoi le Defender 130 est taillé sur mesure. En effet, il allie des qualités exceptionnelles en tout-terrain à un habitacle luxueux sur une longueur de 5,36 mètres. Grâce à la suspension pneumatique extrêmement confortable, flâner sur la célèbre Sheikh Zayed Road est également un véritable plaisir.

Lors du premier essai, le nouveau Defender 130 a dû faire ses preuves à ces deux niveaux. Cap sur le désert le long de l’autoroute tirée au cordeau, sur laquelle il est certes autorisé de circuler à des vitesses allant jusqu’à 160 km/h, mais où on a l’impression qu’il y a un radar tous les deux kilomètres! Le confort de la suspension est étonnamment élevé pour un véhicule tout-terrain, même à grande vitesse. Les premières dunes de sable ne tardent pas à apparaître, le moment est venu de quitter l’autoroute et de s’aventurer hors des sentiers battus pour une partie de pur plaisir. Le programme de conduite tout-terrain Terrain Response est réglé sur «Sand» («Sable») et la pression des pneus est légèrement réduite pour une meilleure adhérence dans le sable mou du désert. Et c’est parti!

Six cylindres pour démarrer

L’électronique orchestre avec brio la propulsion intelligente à quatre roues motrices, de sorte que le Defender passe presque tout seul dans le sable mou et profond. Il est essentiel d’appuyer sur l’accélérateur pour ne pas s’enliser, mais la voiture fait le gros du travail. Confortablement installés dans les sièges en cuir, nous sommes ballottés par-dessus les dunes sous un soleil ardent, avec l’air qui vibre. La suspension pneumatique absorbe parfaitement la plupart des coups et des chocs, si ce n’est que nous sommes de temps en temps projetés d’un côté et de l’autre et bien secoués. Mais cela fait partie de la conduite tout-terrain.

L’empattement du 130 est identique à celui du 110. Les 34 centimètres supplémentaires profitent largement à l’arrière. Land Rover De quoi procurer de la place pour une troisième rangée de sièges, qui offre un confort surprenant, une fois qu’on a réussi à monter à bord. Land Rover L’habitacle est formidable. Le véhicule tout-terrain rustique d’antan devient ainsi un SUV tout-terrain haut de gamme. Land Rover

Le V6 essence de 3,0 litres de la version haut de gamme P400 propulse le colosse de 2,6 tonnes avec une puissance de 294 kW/400 ch. Une variante d’une puissance de 221 kW/300 ch est également disponible, ainsi que deux V6 diesel de 3,0 litres de 183 kW/249 ch et 221 kW/300 ch. Le quatre cylindres disponible sur le Defender 110, plus court, n’existe pas sur le 130, et le V8 essence, proposé sur la version courte Defender 90, ne figure pas non plus dans la liste de prix, mais cela devrait être amené à changer incessamment sous peu. Les prix démarrent à partir de 101’000 francs pour le SE D250 et il faut compter un minimum de 140’000 francs pour le modèle haut de gamme X P400.