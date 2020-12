Budget : Le déficit budgétaire de l’Arabie Saoudite se creuse

La baisse des prix du pétrole et la pandémie ont doublé le déficit budgétaire, évalué à 65 milliards d’euros, de l’Arabie Saoudite en 2020.

L’Arabie saoudite, touchée de plein fouet par la crise sanitaire et la chute des prix de brut, a annoncé mardi un déficit budgétaire de 79 milliards de dollars (65 milliards d’euros) pour l’année 2020, un peu plus du double du précédent déficit.

«Il est prévu que le déficit budgétaire augmente à environ 298 milliards de rials à la fin 2020, et nous prévoyons de le réduire d’ici fin 2021 à 141 milliards de rials (31 milliards d’euros)», a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué. Le pays va tailler dans ses dépenses, qui doivent baisser d’environ 7% sur un an pour atteindre 990 milliards de rials (217 milliards d’euros) en 2021, selon le communiqué.

«Année difficile»

«Cette année a été difficile à l’échelle mondiale et des mesures et des initiatives exceptionnelles ont dû être prises», a déclaré le roi Salmane d’Arabie saoudite. Il a souligné que le budget de l’année 2021 donnerait «la priorité à la protection de la santé des citoyens et des résidents et à leur sécurité. Les efforts continueront pour freiner les effets de cette pandémie».

Plus grande économie du monde arabe et premier exportateur de brut au monde, la riche monarchie du Golfe a annoncé en mai un plan d’austérité prévoyant un triplement de la taxe sur la valeur ajoutée et la fin des allocations mensuelles à ses citoyens, en réaction à la chute historique du prix et de la demande du pétrole et à la pandémie de Covid-19.