Canton de Berne

Le déficit pourrait atteindre 300 millions en 2020

Le Conseil-exécutif bernois estime que le mécanisme du frein à l’endettement ne pourra vraisemblablement pas être respecté durant cette période.

Plusieurs scénarios

«Toutefois, il reste beaucoup d’incertitudes dans la prévision si bien qu’il y a un écart important entre le scénario le plus optimiste et le scénario le plus pessimiste», a ajouté le canton de Berne. Par exemple, on ne sait pas encore dans quelle mesure la Confédération participera aux coûts supplémentaires encourus dans le secteur hospitalier par la crise sanitaire.