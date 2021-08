Prison de Champ-Dollon - Le délai d’inscription express pour participer à l’audit fait grogner

Chose promise, chose due. Face au malaise exprimé par les cadres de la prison de Champ-Dollon au sujet de la mise en oeuvre du projet Ambition, le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé de la sécurité, avait indiqué vouloir analyser la situation via un audit. Selon nos informations, le mandat a été confié à une entreprise lucernoise. Mardi en début d’après-midi, les collaboratrices et collaborateurs de l’établissement de détention ont reçu un email d’invitation à participer à des interviews d’une durée de 90 minutes. Le consultant précisait qu’elles se dérouleraient après les entretiens des cadres qui devaient prendre place entre les 9 et 11 août. Tous les employés de la prison désireux d’être entendus étaient invités à s’inscrire via un lien Doodle pour des auditions prévues la semaine prochaine. Une dizaine seront ensuite sélectionnés. Champ-Dollon compte 309 équivalents temps plein (ETP) de personnel pénitentiaire (agents de détention) et 19 collaborateurs administratifs, soit 328 ETP au total.